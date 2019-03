Conto Corrente Gratuito, Adiconsum sottoscrive convenzione per consulenza cittadini

Tra le novità introdotte dal D.M. del 3 maggio 2018 n 70, una delle più rilevanti riguarda i consumatori con un ISEE inferiore ad 11.600 euro e i pensionati con un reddito lordo annuo inferiore a 18.000 euro che hanno il diritto di avere un conto corrente di base gratuito senza spese ed esente da imposta di bollo.

L' Adiconsum Calabria, per fare conoscere concretamente tale disposizione normativa, ha sottoscritto una convenzione con la federazione dei pensionati della CISL di Catanzaro Crotone Vibo Valentia per offrire consulenza a tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti a cui sono dedicate le agevolazioni previste.

"Nella società odierna accendere un conto corrente è diventato quasi imprescindibile", dichiara Michele Gigliotti, Presidente di Adiconsum Calabria, "e la nostra Associazione è in prima linea per aiutare e sostenere chi non ha molta disponibilità o dimestichezza con il settore bancario. Da notare che la normativa prevede – continua Gigliotti - anche la gratuità della carta di debito, dell'accredito della pensione o dello stipendio, del versamento di contanti o di assegni bancari e circolari, del prelievo di contante, della domiciliazione delle principali utenze domestiche".

"La firma della convezione con l'Adiconsum è un atto importante per la tutela dei pensionati" afferma il segretario generale della Federazione dei Pensionati CISL della Magna Graecia Domenico Zannino. "Infatti, grazie al servizio di consulenza offerto presso le sedi dell'Associazione dei consumatori, i pensionati che versano in condizioni economiche disagiate (reddito lordo inferiore a 18.000 Euro) otterranno tutte le informazioni necessari per usufruire della possibilità di essere titolari di un conto corrente con relativo bancomat a costo zero , con un risparmio di oltre 100 euro all'anno.

La sinergia tra l'Adiconsum e la FNP CISL della Magna Graecia è un mezzo efficace per superare l'atteggiamento ostruzionistico e fuorviante di tanti Uffici Postali e Istituti Bancari che in questi mesi, da quando è entrata in vigore la nuova normativa, hanno cercato di dissuadere gli utenti con argomenti pretestuosi fino al punto da indurre tanti cittadini e pensionati a rinunciare al servizio gratuito proponendo prodotti più complessi e costosi".

Gli sportelli Adiconsum presenti sul territorio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia sono pertanto pronti a informare, supportare, istruire e predisporre la modulistica personalizzata al fine di accedere al nuovo conto corrente di base gratuito.