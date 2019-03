"Siamo pronti, e siamo 835 lavoratori in Calabria, allo sciopero della fame se il ministro Grillo non interverrà con un decreto urgente che sospenda i concorsi per primari e dirigenti amministrativi per l'anno 2019 e imponga la stabilizzazione di quanti hanno i titoli secondo il Dpcm del 6 marzo 2015 . La vergogna della sanità calabrese è sotto gli occhi di tutti".

"Personale del comparto, infermieri ed os, oltre che tecnici di laboratorio, attendono inutilmente la stabilizzazione da 4 anni. Solo il 23 % del personale avente i requisiti è stato stabilizzato, laddove le piante organiche presentano un vuoto non indifferente e c'è assoluta capienza per ognuno di noi. Dall'anno del blocco del turnover, ad oggi , e considerando anche gli effetti di quota 100, la sanità calabrese ha perso circa 4.000 dipendenti, come saldo tra quiescenze e personale assunto. C'è necessità di medici, infermieri, tecnici di laboratorio, non dei 27 primari nominati, ad esempio, in soli otto mesi , da un'azienda ospedaliera. A ridosso delle elezioni regionali di fine novembre si sta per consumare un altro vulnus incredibile che il ministro Grillo deve fermare ad ogni costo". E' quanto si legge in una nota del Movimento Precari Sanità Calabrese.