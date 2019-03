Zes, Lezzi: "Nel decreto crescita 300 mln per grandi imprese"

"Per le Zes abbiamo una dotazione iniziale di 250 milioni che prevede agevolazioni, sotto forma di credito d'imposta, per un importo massimo di 5 milioni di euro per ciascun investimento. Inoltre, nel decreto crescita ci saranno ulteriori 300 milioni di euro, una cifra significativa che ho stanziato dal Fondo sviluppo e coesione, che serviranno per l'istituzione di un fondo con il quale si potranno implementare gli investimenti privati proprio nelle Zone economiche speciali".

Lo ha detto il ministro per il Sud Barbara Lezzi intervenendo a "Focus economia", su Radio 24.

"Questi 300 milioni - aggiunge Lezzi - serviranno per istituire un fondo al quale si potranno 'agganciare' ulteriori fondi di investimento privati allo scopo di sostenere le grandi imprese le quali, a loro volta, potranno così attivare anche l'indotto delle piccole aziende. Ci tengo a precisare che nel Decreto crescita presenterò volutamente una norma generale, perché voglio dare il giusto valore alla Cabina di regia nazionale sulle Zes, che ho istituito nel Decreto semplificazioni. Una volta che saranno stanziate queste risorse infatti vorrei convocare, spero entro la metà di aprile, una nuova cabina di regia per ricevere spunti dalle autorità portuali e soprattutto dai comitati di indirizzo strategico, al fine di compilare poi il regolamento di questo fondo".