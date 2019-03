Distratti fondi Field, Regione Calabria ammessa come parte civile

E' stata accolta la richiesta della Regione Calabria di costituirsi parte civile nel processo riguardante gli ammanchi addebitati agli ex amministratori della Field, ente in house regionale. Ad accogliere la richiesta della Regione, rappresentata dall'avvocato Antonio Lomonaco, e' stato il Gup di Catanzaro, Tiziana Macri', all'inizio dell'udienza preliminare.

Tra le persone per le quali e' stato chiesto il rinvio a giudizio ci sono l'ex presidente dell'ente, Domenico Barile, di 62 anni, e l'ex direttore amministrativo, Lucio Marrello, di 52, insieme ad altri dirigenti tra cui Onofrio Marago', di 51 anni, attuale sindaco di Sant'Onofrio (Vibo Valentia). La Procura della Repubblica di Catanzaro, nella richiesta di rinvio a giudizio, ha contestato alle persone coinvolte di essersi appropriati di fondi dell'ente per un totale di quasi 600 mila euro. Dall'inchiesta e' emerso inoltre l'utilizzo di fondi Field per finalita' non istituzionali come viaggi, conti di ristoranti e soggiorni in alberghi.