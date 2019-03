Miccoli (Pd): "Ora Oliverio può mostrare la propria estraneità"

"Prendiamo atto della decisione della cassazione, che mette nelle condizioni il Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio di affrontare al meglio il processo, siamo certi che possa, in quella sede, dimostrare la sua estraneita' ai fatti contestati. La nostra linea non cambia, siamo garantisti con i nostri esponenti cosi' come lo siamo con i nostri avversari". Cosi' Marco Miccoli coordinatore comunicazione del Partito Democratico.

