Cdm in Calabria, sindacato Polizia: “Serve intervento straordinario anche sulla sicurezza”

"Non possiamo che accogliere con enorme favore quanto affermato oggi dal premier Giuseppe Conte di organizzare un Consiglio dei Ministri in Calabria, per portare misure concrete su problematiche ataviche come la sicurezza e la sanita' calabrese". Lo afferma Giuseppe Brugnano, il segretario nazionale del sindacato di polizia Fsp, la federazione sindacale di Polizia. "Auspichiamo che lo svolgimento del CdM - prosegue - avvenga realmente in Calabria e, soprattutto, che si tenga a Catanzaro, nel capoluogo di regione, sede naturale per l'incontro dal punto di vista politico. Il premier Conte ha detto oggi, giustamente, che in Calabria ci sono tanti problemi, una criminalita' insidiosissima ed una sanita' disastrata e che sulla sanita' il governo sta pensando ad un intervento straordinario. Allo stesso modo ci auguriamo che il governo ed in particolar modo il ministro Salvini stiano pensando ad interventi straordinari sulla sicurezza in Calabria, potenziando le strutture della Polizia di Stato in termini di uomini, mezzi e risorse. Su Catanzaro ci auguriamo che il ministro Salvini venga a vedere da vicino la drammaticita' nei quartieri a sud del capoluogo di regione, come viale Isonzo, Aranceto, Corvo e Lido, dove bande di criminali hanno creato dei veri e propri fortini dell'illegalita'. Magari potrebbe farlo a margine del Cdm".

Creato Mercoledì, 20 Marzo 2019 20:07