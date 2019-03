Made in Italy, Siclari e Battistoni (FI): "Disegno di legge per tutelare produttori e consumatori"

"La tutela del made in Italy parte dalla tavola e garantire produttori e consumatori deve essere una priorità. Il principio guida della politica dell'UE in materia di sicurezza dei prodotti alimentari consiste nell'applicazione di un approccio integrato al controllo "dal campo alla tavola", tenendo conto di tutti i settori della catena alimentare: produzione di mangimi, aspetti fitosanitari e veterinari, benessere degli animali, produzione primaria, trasformazione, immagazzinamento e trasporto degli alimenti, vendita al dettaglio, importazione ed esportazione. Questo approccio globale e integrato, nel quale le responsabilità degli operatori del settore alimentare e delle autorità competenti sono espressamente definite, è sinonimo di una politica alimentare più coerente, efficace e dinamica. Considerata l'enorme e variegata produzione agroalimentare italiana ci voleva una legge che tutelasse tutta la filiera, dalla terra alla tavola. Sul tema ci siamo confrontati con una delle università pubbliche più importanti di Italia".

I senatori Marco Siclari, capogruppo in commissione Igiene e Sanità e Francesco Battistoni, capogruppo in commissione agricoltura, promuovono il Made in Italy presentando un disegno di legge che possa dare maggiore sicurezza alla aziende italiane e garantire la qualità dei prodotti italiani con l'obiettivo di impedire le contraffazioni e le sofisticazioni alimentari che danneggiano non solo il Made in Italy ma anche la salute degli italiani.

"Alla luce di queste norme, si auspica l'approvazione del disegno di legge al fine di dare piena e completa attuazione a tutta la normativa comunitaria di settore, nonché alle indicazioni contenute nei documenti internazionali a tutela della sicurezza alimentare".