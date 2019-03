‘Ndrangheta in Piemonte, Morra: “Scoperto nuovo asse fra Nord e Sud”

"Un nuovo asse per la 'Ndrangheta fra Nord e Sud, questa volta fra Piemonte e Calabria. Quattrocentotrenta uomini della Guardia di Finanza e Carabinieri hanno svolto una maxi operazione sul territorio piemontese che ha portato al sequestro di beni per oltre 40 milioni di euro e vede 17 persone indagate". Lo afferma, in un post su Facebook, il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra. "Chi continua a pensare che la mafia sia solo al Sud - aggiunge - o cambia posto al Piemonte nella cartina o deve ammettere di aver sbagliato. Per fortuna la Dda di Torino, che ringrazio, lo sa bene, da molto tempo".

