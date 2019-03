Sud, Lezzi: "In arrivo 80 mln per strade piccoli comuni e 20 per asili"

Nel corso della cabina di regia del Fondo Sviluppo e coesione che ho presieduto questa mattina a Palazzo Chigi è stato deliberato lo stanziamento di 21 milioni di euro per un "Piano straordinario Asili Nido", destinato alle 7 città metropolitane nel Mezzogiorno, e di 80 milioni di euro per un "Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade", rivolto ai comuni con meno di 2 mila abitanti delle aree interne del Sud e delle Isole".

Lo afferma in una nota il ministro per il Sud, Barbara Lezzi.

"Le risorse destinate alle 7 città metropolitane del Sud - Bari, Cagliari, Catania, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria – potranno essere utilizzate solo per la costruzione di nuove strutture, la cui urgenza mi è stata manifestata da più sindaci. Rispetto al secondo finanziamento, ci tengo a sottolineare l'importanza di aiutare i piccoli comuni, soprattutto delle aree interne, perché si tratta di comunità che spesso soffrono di gravi disagi e che hanno accesso a risorse molto contenute. Lì, più che altrove, dobbiamo cercare di agevolare la mobilità e gli spostamenti lungo reti stradali che, in molti casi, versano in condizioni davvero critiche. Gli interventi, nello specifico, riguarderanno le strade comunali e l'utilizzo di queste risorse sarà affidato alle Regioni".