Torna il Premio giornalistico internazionale “Terre di Calabria”

Nel solco del successo della prima edizione continua il racconto di un territorio che ha bisogno di vetrine importanti e una narrazione che superi i confini regionali e nazionali. Lo sviluppo di tutte queste componenti puo' avvenire anche raccontando ad una platea molto ampia le bellezze della nostra terra, il fascino della nostra storia, l'antichita' delle nostre tradizioni. Un percorso in linea con #OpenCameraCosenza, la svolta culturale e organizzativa impressa dal presidente dell'ente camerale di Cosenza Klaus Algieri. Per raggiungere tale obbiettivo la Camera di Commercio nel 2017 ha istituito il "Premio Giornalistico Internazionale - Terre di Calabria". Sono cinque i riconoscimenti previsti, del valore di 2.000 euro ciascuno, nelle rispettive categorie: miglior articolo fotogiornalistico per la stampa estera; premio per il miglior articolo fotogiornalistico per la stampa italiana; premio per il migliore servizio radio-tv per la stampa estera; premio per il migliore servizio radio-tv per la stampa italiana; premio speciale della giuria. Il concorso e' articolato in due distinte sezioni. La prima e' composta da articoli foto-giornalistici pubblicati su quotidiani o periodici, anche on line, nazionali o internazionali, fra il 01/01/2019 e il 31/10/2019 che abbiano "raccontato" prevalentemente del patrimonio turistico, paesaggistico, ambientale e culturale della Provincia di Cosenza, ovvero di significative storie d'impresa o di lavoro e delle produzioni tipiche e di qualita'. La seconda comprende servizi radio-tv trasmessi su emittenti e piattaforme nazionali o internazionali, fra il 01/01/2019 e il 31/10/2019 che abbiano 'raccontato' prevalentemente del patrimonio turistico, paesaggistico, ambientale e culturale della Provincia di Cosenza, ovvero di significative storie d'impresa o di lavoro e delle produzioni tipiche e di qualita'. Gli articoli e i servizi audiovisivi candidati dovranno pervenire, accompagnati dalla specifica scheda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta non oltre il 4 novembre 2019. Sul sito della Camera di commercio di Cosenza, nella sezione "Avvisi e Bandi" e' possibile trovare maggiori informazioni sulle modalita' di partecipazione.

Dettagli Creato Sabato, 16 Marzo 2019 13:55