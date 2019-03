Piani locali per il lavoro: avviso selezione beneficiari

La pubblicazione dell'Avviso Pubblico per la selezione di aziende e datori di lavoro a valere sull'Azione 1 "dote" dei Piani Locali per il Lavoro – POR CALABRIA FERS 2014-2020 ASSE 8 AZIONE 8.5.1 - rappresenta per l'Assessore al Lavoro e al Welfare Angela Robbe un'interessante opportunità per le aziende calabresi interessate ad integrare i propri organici con figure professionali iper-specializzate e di sicuro affidamento. Gli ambiti di specializzazione dei circa 40 beneficiari sono molteplici e legati intimamente alle specificità e ai bisogni del nostro territorio: Green Economy, Energia, Ambiente, Marketing territoriale, Consulenza aziendale, Comunicazione, Progettazione, Turismo e Cultura, Agroalimentare/Agricoltura, Inclusione sociale, Grafica e Multimedia. Il percorso di cui hanno beneficiato sinora grazie anche ai PLL permetterà loro di inserirsi velocemente e proficuamente nelle dinamiche aziendali portando in dote (è proprio il caso di dirlo) competenze, passione, spirito di adattamento e innovazione.

Dettagli Creato Venerdì, 15 Marzo 2019 18:24