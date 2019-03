Minori e dispersione scolastica, il Garante metropolitano ha incontrato il dirigente dell’Usr Piscitelli

Nuovo incontro con gli attori socio-istituzionali del territorio per il Garante Metropolitano per l'Infanzia e gli Adolescenti Emanuele Mattia. Dopo i positivi contatti con il Prefetto Di Bari e il Sindaco Metropolitano Falcomatà, questa volta, accompagnato da due componenti del suo staff, cioè Tiziana Tiziano e Stella Iaria, Mattia ha colloquiato con il Dirigente dell'Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale Maurizio Piscitelli. Un contatto proficuo, quello fra il Garante e Piscitelli, all'insegna della condivisione della visione e degli obiettivi d'azione e della relativa concretezza per realizzarli. Infatti, si è parlato di varie questioni inerenti il mondo della scuola, soprattutto quella della dispersione scolastica.

E su questo specifico tema dell'abbandono dei banchi scolastici entrambe le parti hanno manifestato la volontà di sottoscrivere un protocollo d'intesa, nell'ambito delle rispettive autonomie, volto ad evitare questo triste fenomeno dal punto di vista umano, perché ostacola la costruzione di un sapere utile ai fini personali, civili e lavorativi, così come da quello pubblico, perché allontana le nuove generazioni dalla cultura della partecipazione e della legalità. Un documento, quello sul quale si aggiorneranno Mattia e Piscitelli, che sarà ispirato dalla Convenzione dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza e declinato secondo le peculiarità del territorio della Città Metropolitana.