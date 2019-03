Banda ultra larga in Italia: gli obiettivi per il 2020 e tutti i vantaggi già disponibili

La strategia italiana per la banda ultralarga prevede che nel 2020 tutta l'Italia possa essere collegata grazie a connessioni ultraveloci e potenti. I risultati raggiunti oggi sono ottimi e vedono la Calabria in pole position, con una percentuale di copertura ben significativa: il 70% delle abitazioni dispone già di allacci alla rete a banda larga. Ottenere una connessione più veloce significa migliorare la propria esperienza in rete, sia che si tratti di lavoro o di intrattenimento, e aiuta il paese intero ad avvicinarsi agli standard internazionali.

Banda ultralarga in Italia: il primato della Calabria

La copertura della banda larga in Italia sta per arrivare alla sua massima estensione: nel 2017 raggiungeva il 42,6% delle unità immobiliari, nel 2018 il 62,5% e per il 2019 è previsto un incremento fino al 79,1%, per arrivare infine alla copertura totale, del 100%, nel 2020. Nello stesso anno è previsto anche il sorpasso della velocità di linea più potente, con il 53,5% di connessioni a 100 megabit contro il 46,5% di connessioni fino a 30 megabit. Questi dati sono notevoli e incoraggianti per la Calabria, ancora di più se confrontati con le altre regioni: quest'ultima è infatti la prima in quanto a copertura. Si stima infatti che 70 case calabresi su 100 dispongano di una connessione a banda larga; tale classifica prosegue con la Puglia (68%), la Basilicata (54%) e solo al quarto posto la Lombardia (49%). La presenza di connessioni a fibra ottica è sempre più richiesta dai consumatori e i service provider come Vodafone Italia o la concorrente Tim non possono che adeguarsi di conseguenza, offrendo nuovi piani e tariffe per facilitare l'adesione alla banda ultra larga.

I vantaggi della banda larga per i consumatori

I vantaggi che la banda larga (ossia una connessione superiore da 7 a 20 Mb/s) e la banda ultralarga (una connessione con velocità di download superiore a 30 Mb/s) possono portare ai consumatori sono innumerevoli: una velocità di navigazione notevole, un caricamento e scaricamento dati molto più rapido, una linea stabile e affidabile. A beneficiarne è sicuramente il settore dell'intrattenimento online: maggiore è la velocità alla quale i dati vengono trasferiti, migliore sarà l'esperienza di visione in caso di film o serie TV in streaming video, di gioco nel caso di gaming e betting online e di ascolto per i servizi di streaming musicale. Alcuni esempi? Chi si affida alle piattaforme di streaming on demand come la statunitense Netflix, ma anche alle nostrane Mediaset Play o Rai Play on demand, godrà di un'esperienza video nettamente superiore. Anche i casinò online ne beneficeranno, come nel caso del game provider Betway Casinò: l'esperienza di gioco per le slot, la roulette, il blackjack e tutti gli altri giochi offerti dalla piattaforma risulta incredibilmente più fluida e scorrevole grazie alla banda larga. Infine, per gli appassionati di musica, tramite servizi come Spotify sarà possibile ascoltare i propri brani preferiti senza interruzioni e con una qualità migliore.

Service provider e banda larga: tutte le iniziative

La corsa alla fibra ottica non riguarda ovviamente solo i consumatori, ma anche, e soprattutto, i fornitori di connessione Internet: la maggior parte degli operatori presenti sul territorio italiano si sta adeguando per fornire un pacchetto di servizi completo e sempre più al passo con le ultime novità disponibili, per vincere la concorrenza battendola sul tempo e con i propri numeri. Inoltre, la presenza di un grande numero di connessioni a banda larga in un determinato territorio è sempre un segnale positivo, in quanto va a diminuire il "digital divide", ovvero la difficoltà di accesso ai servizi digitali, ed è ritenuto un fattore di crescita economica per lo sviluppo di un paese. La strategia italiana per la banda ultra larga, infatti, è stata approvata nel 2015 dal governo, con lo scopo di coprire almeno l'85% dell'Italia entro il 2020. La manovra ha riportato ottimi successi, con il 71% della popolazione già coperto da infrastrutture adeguate alla banda ultra larga a maggio 2018: ciò è stato possibile grazie alla società che ha vinto il bando del 2015, la Open Fiber, una società partecipata di Cassa Depositi e Prestiti ed Enel.

L'entusiasmo per la connessione a banda larga e per quella a banda ultra larga è diffuso su tutto il territorio italiano, sia per i privati che per i provider di servizi: il miglioramento della connessione Internet rappresenta un obiettivo comune e desiderato per tutti i partecipanti a questa innovazione.