Semitechgroup investe in Calabria, Enrico Nisticò nuovo direttore regionale

Semitechgroup procede nel suo percorso di consolidamento in Italia e nomina in Calabria Enrico Nisticò come nuovo direttore regionale.

Il Gruppo, leader nell'installazione del radiomobile ed impegnato con i principali operatori nello sviluppo della nuova tecnologia 5G, intende investire in CALABRIA con l'obiettivo di diventare la principale azienda istallativa regionale.

"Penso che la nostra presenza storica in Calabria che con la nomina di Enrico Nisticò a capo delle operazioni regionali trova nuovo slancio nell'ambito del piano industriale di sviluppo sia un punto di forza per consentire l'estensione dei benefici del 5G nel radiomobile e nella installazione delle reti FWA. SEMITECHGROUP potrà fare la differenza per accelerare la costruzione delle infrastrutture di rete che siano adeguate a supportare lo sviluppo della connettività nei distretti industriali calabresi" così Giuseppe Incarnato Presidente ed Amministratore Delegato di IGI INVESTIMENTI GROUP fondo di private equity industriale che controlla SEMITECHGROUP.