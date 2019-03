"Degli 11 milioni di euro destinati ai comuni montani per iniziative di sostegno alle attivita' commerciali e l'implementazione di servizi a favore del terzo settore, 1,6 milioni vanno alla Calabria e finanzieranno ben 64 iniziative in altrettanti territori. Alla nostra regione va dunque la quota piu' corposa di un finanziamento che e' il primo di un percorso virtuoso a cui si sta lavorando con attenzione". Lo afferma, in una nota, il deputato della Lega Domenico Furgiuele.

"D'altro canto - aggiunge - si tratta di un ambito nel quale e' intendimento del Governo rilanciare le economie dei comuni montani, molti dei quali soffrono per il fenomeno dello spopolamento e per una indifferenza istituzionale che ha finito negli anni scorsi per penalizzarne le giuste ambizioni di sviluppo. I fondi sono stati stanziati con un decreto firmato dai ministri per gli Affari regionali e le Autonomie, Erika Stefani, dell'Interno, Matteo Salvini, e dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria". "L'impegno, come si diceva - dice ancora Furgiuele - non finisce certo qui. Sono infatti sicuro , anche perche' sono in stretto contatto con il ministro Salvini, che a questa prima fase ne seguiranno delle altre con ulteriori risorse".