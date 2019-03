Reddito di cittadinanza, Magorno (Pd): “Parole di Beppe Grillo mortificano i calabresi”

"Beppe #Grillo non fa ridere. Non fa ridere parlando così della gente di #Calabria, gente onesta che non vuole assistenzialismo, vuole lavoro. Gente che è stata tradita dal #M5S e che ora viene anche mortificata da questo pensiero". Lo scrive su Twitter il Senatore Pd, Ernesto Magorno, commentando le parole di Beppe Grillo ieri sera a Catanzaro.

