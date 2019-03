I provvedimenti approvati oggi dalla Giunta regionale

Si è riunita oggi la Giunta regionale presieduta dal vicepresidente Francesco Russo con l'assistenza del segretario generale Ennio Apicella.

Su proposta del vicepresidente Russo la Giunta ha deciso l'autorizzazione per la costituzione di parte civile della Regione Calabria in un procedimento penale per indebita percezione di contributi comunitari.

Deliberata anche la presa d'atto per la sottoscrizione dell'accordo tra amministrazioni, a norma dell'art. 15 della legge 241/90, sulle linee di indirizzo per la programmazione di interventi nell'ambito di infrastrutture aeroportuali.

Su proposta dell'assessore al bilancio Mariateresa Fragomeni l'Esecutivo ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Regione Calabria da proporre al Consiglio regionale.