Anci Giovani Calabria: Sharon Fanello nominata vicecoordinatore

Sharon Fanello, consigliere comunale delegata al turismo ed alle politiche giovanili di Pizzo, è stata nominata vice coordinatore dell'Anci Giovani Calabria. Con Salvatore Celi, presidente del Consiglio del Comune di Palmi, la Fanello affiancherà il coordinatore dell'ANCI Giovani Calabria Marco Porcaro, assessore del Comune di Castrolibero.

Dopo un percorso durato 8 mesi, Sharon Fanello ha concluso nei giorni scorsi l'esperienza formativa nell'ambito della summer school del FORSAMVII, l'executive master promosso dall'ANCI e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che l'ha vista vincitrice del bando di ammissione insieme a 40 giovani amministratori di tutta Italia.

"È stata – dichiara la Fanello – un'esperienza importante non soltanto in termini formativi, ma soprattutto perché essa ha offerto la possibilità di conoscere 40 giovani amministratori competenti, che condividono l'amore per le loro comunità. Ha rappresentato una preziosa occasione di confronto sulle criticità dei nostri territori, per condividere buone pratiche ed esperienze ma soprattutto una visione della Politica che, oltre logiche e dinamiche di partito, viene e deve essere vissuta come strumento al servizio dei territori e dei cittadini".

