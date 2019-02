Sud, Magorno (Pd) presenta ddl per tutelare finanziamenti piccoli comuni

Il senatore del Pd Ernesto Magorno, raccogliendo l'invito dell'Anci Calabria, come riporta l'Agi, ha promosso un disegno di legge che mira a risolvere il problema dei finanziamenti ai piccoli comuni.

"E' un provvedimento - dichiara Magorno - di cui sono primo firmatario e che ha la finalita' di intervenire per modificare il termine previsto dal co.858 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n.205. Questo articolo - spiega - inserito nella legge di bilancio, infatti, mette a rischio importanti finanziamenti destinati ai piccoli comuni del Mezzogiorno d'Italia, realta' da tutelare perche' fondamentali nella vita del Sud. Si tratta - conclude Magorno - di una proroga di quattro mesi per concedere i lavori di messa in sicurezza del territorio, e' un modo di venire incontro ai sindaci, a coloro che, ogni giorno, lavorano tra mille difficolta' per aiutare in modo concreto i cittadini".