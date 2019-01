Pd, membro mozione Boccia abbandona commissione Congresso: "Dati totalmente falsi"

"I dati che stanno facendo trapelare sull'affluenza voto nei circoli del Pd sono assolutamente falsi. Ho abbandonato i lavori della commissione nazionale per il congresso perché stanno diffondendo dati condizionati da centinaia di ricorsi non ancora discussi, prenderemo pesanti provvedimenti nelle prossime ore". Lo dice Umberto Marroni, componente della commissione nazionale per il congresso e rappresentante della mozione #aporteaperte di Francesco Boccia. "In Calabria, Sicilia e Campania ci sono centinaia di ricorsi pendenti e pretendiamo immediate risposte. Noi abbiamo elettori in carne e ossa che pretendono di essere rispettati. Tra loro molti giovani", aggiunge Marroni.

Dettagli Creato Mercoledì, 30 Gennaio 2019 19:13