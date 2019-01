Le gelaterie calabresi su “Gambero rosso”

Giunta alla terza edizione, la guida "Gelaterie d'italia di i gambero rosso raccoglie oltre 400 indirizzi sparsi lungo tutta la penisola , raccontando un comparto , quello del gelato artigianale italiano, che quest'anno ha fatturato oltre 2 miliardi di euro . I gelatieri nell'ormai prestigiosa pubblicazione vengono considerati come protagonisti in ricerca e qualità ,impegnati a scovare le migliori materie prime alla stregua degli altri colleghi del settore della ristorazione.

Gusti originali e gastronomici, varianti vegan o senza glutine, dunque, ma in realtà anche un grande ritorno ai classici, "evoluti" nella competenza di chi li prepara, nella selezione della materia prima e nel processo produttivo. In questo contesto non poteva mancare la nostra regione presente con diverse eccellenze ,con 2 coni gambero rosso: a Reggio Calabria " Cesare " prima gelateria d'Italia nel 2016, a Lamezia Terme. "Casa Mastroianni il Cantagalli a Catanzaro invece gelateria Amedeo . Con un cono, ma non meno importanti, elencati Sottozero (RC) Guaco( Kr) Ercole di VV ,Millenium e Marrons Glacés di CZ ,Bar del tocco Gerace e Tonino di Tropea. Quindi grande conferma dell'eccellenza dei nostri artigiani che rafforzano il settore enogastronomico calabrese , proprio in questi giorni A New York Lidia Bastianich ha lanciato viaggi del gusto in Calabria che diventa meta per le crociere di lusso mettendo finalmente in evidenza gli aspetti positivi della nostra regione.