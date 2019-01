Maria Josè Caligiuri (Fi): “Serve approvare legge regionale sull’autismo”

"Tante famiglie sono chiamate a rispondere giornalmente per rendere la vita dei propri figli, quanto più possibile normale. Ho accolto il loro accorato appello e, lo rilancio con forza alla maggioranza governativa regionale calabrese , che sino ad oggi, evidentemente non è stata pronta a capire il senso delle loro difficoltà. E' giunta l'ora che queste difficoltà vengano superate nel più breve tempo possibile, con l'approvazione della legge regionale sull'autismo. Alla carenza di strutture, alla penuria di operatori formati professionalmente, si aggiunge anche, la distrazione di una classe politica, che da troppi anni lascia languire nei cassetti delle commissioni regionali, una proposta di legge che potrebbe lenire le sofferenze di tutte le famiglie calabresi che vivono questo dramma. Non si possono più tradire le speranze delle tante famiglie e di tutte quelle associazioni che da tempo si impegnano in questo settore. Non rispondere a questi appelli, non trovare soluzioni concrete a queste problematiche, rappresenta un errore strategico, non bisogna dimenticare che aiutare adesso chi ne ha bisogno, vuol dire garantire un domani sereno alle famiglie, di integrazione a questi bambini nel mondo adulto, ed anche un notevole risparmio a carico dei budget, già in crisi del sistema sanitario regionale. La classe politica regionale, deve adoperarsi, affinchè si ottenga il miglioramento dei servizi, il potenziamento formativo degli operatori, l'ampliamento della rete di sostegno territoriale, la predisposizione di un adeguato supporto economico alle famiglie interessate e, attraverso questi, l'azzeramento dell'isolamento umano e culturale delle persone autistiche ed il disagio economico e sociale dei loro familiari. L'immediata approvazione della legge regionale sull'autismo, potrebbe rappresentare un primo passo verso il reale superamento degli steccati dell'indifferenza". Lo afferma Maria Josè Caligiuri, Responsabile Regionale Dipartimento di Forza Italia Calabria e Dirigente Regionale Forza Italia Calabria.

