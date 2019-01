Giunta regionale: approvato aggiornamento del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021

La Giunta regionale si è riunita questa mattina sotto la presidenza del vicepresidente Francesco Russo, con l'assistenza del segretario generale Ennio Apicella.

Nella seduta l'Esecutivo ha approvato il nuovo patto di integrità negli affidamenti in materia di contratti pubblici regionali.

Proposto dall'assessore Mariateresa Fragomeni è stato approvato l'aggiornamento del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021.

Su proposta dall'assessore al Lavoro e Welfare Angela Robbe è stato dunque integrato il regolamento regionale che definisce i requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento. Con l'integrazione si consente l'apertura degli asili familiari.