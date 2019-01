Potere al Popolo! Calabria aderisce al Comitato per il riutilizzo delle case vuote della Piana

Venerdì 1 febbraio si terrà una importante iniziativa presso il Comune di San Ferdinando: la costituzione del "Comitato per il riutilizzo delle case vuote della Piana da parte dei lavoratori locali e migranti".

"Le condizioni degradanti in cui sono costretti a vivere i braccianti nel nostro territorio sono qualcosa di inaccettabile, la chiusura del ghetto una impellenza. Ma la risposta a questa vergogna non è non può essere la ruspa, soprattutto in una regione come la nostra, in cima alla speciale classifica del vuoto abitativo: il 40% delle case in Calabria sono vuote, 35mila case di queste solo nella Piana di Gioia Tauro" si legge in una nota di Potere al Popolo!.

"Basta quindi a misure emergenziali, basta a tutte le polemiche tese a fomentare la guerra tra poveri. Il dato del patrimonio immobiliare vuoto permette di affrontare nel nostro territorio il problema del disagio abitativo per tutti, italiani e stranieri, senza né un prima né un dopo perché le case ci sarebbero per tutti!

L'incentivo all'affitto attraverso l'istituzione del fondo di garanzia è un primo passo importante in questa direzione. Come Potere al Popolo! ci impegneremo all'interno del Comitato per sostenere questa strada, che non è solo una risposta al dramma della tendopoli, ma deve essere una opportunità per tutta la Piana di Gioia Tauro, per ridare dignità, diritti e servizi ai centri interni, per inseguire quegli effetti positivi prodotti dai "nuovi cittadini" che si sono realizzati a Riace e in tante altre esperienze positive".