Maltempo, in arrivo venti forti su Calabria e Sicilia

Venti forti o di burrasca, dai quadranti occidentali, dapprima sulla Sardegna in estensione, dalla sera, a Sicilia e Calabria. Mareggiate lungo le coste esposte.

E' quanto si legge nelle previsioni meteo per domani, che interessano la nostra regione e diffuse dal Dipartimento di Protezione Civile, che ha anche valutato per la giornata di domani allerta gialla su alcuni bacini di Abruzzo, sui settori costieri del Lazio, gran parte della Basilicata e della Sicilia e sul versante nord-occidentale della Sardegna.

Dettagli Creato Martedì, 29 Gennaio 2019 18:20