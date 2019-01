Orsomarso: “Rivedere il sistema informatico Sismi.Ca della Regione”

"È quanto mai urgente ed importante rivedere, completamente, il sistema informatico Sismi. Ca. della Regione che, di fatto, rallenta o, addirittura blocca, le procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione sismica per la realizzazione di interventi edili. Un sistema voluto dall'attuale governo regionale - che ha sostituito il precedente sistema informatico Sierc penalizzando, di fatto, tanti professionisti calabresi, giovani e meno giovani, e l'intero comparto edilizio già alle prese con un'annosa crisi che ha, purtroppo, generato la chiusura di molte attività con la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro sia diretti che indiretti".

"Di concerto con le categorie imprenditoriali, gli ordini professionali interessati è necessario aprire un serio e concreto confronto per risolvere questo problema, favorendo non soltanto procedure più snelle ma, soprattutto, ridando dignità e credibilità a chi ha profuso energie ed impegno, con tanti sacrifici, per acquisire professionalità e competenze specifiche che l'attuale sistema, la cui legittimità è stata tra l'altro impugnata dal Governo nazionale, mortifica quotidianamente.

Quello che conta è la perfetta esecuzione delle opere ed è su questo che, gli organi preposti e le amministrazioni devono vigilare con rigore e puntualità per evitare, in futuro, quelle tragedie alle quali, purtroppo, abbiamo troppo spesso assistito. È importante che l'autorizzazione simica torni come è sempre stata, assegnando giustamente la responsabilità ai professionisti che operano con serietà e sacrifici nel settore". "Anche così potremo contribuire a valorizzare le professionalità del territorio, contribuendo alla ripresa ed al rilancio di un settore importante come quello dell'edilizia, da sempre volano di benessere nella nostra regione". Lo afferma, in una nota, Fausto Orsomarso, capogruppo Fratelli d'Italia in consiglio regionale della Calabria.