First Cisl: "Preoccupazione per chiusura quattro filiali bancarie in Calabria"

"La First Cisl Calabria fa propria la preoccupazione dei lavoratori della Bper Banca Direzione Territoriale Mezzogiorno, contenuta in un comunicato sulle previste chiusure di quattro filiali nella nostra regione". E' quanto si legge in una nota del sindacato. "Gli sportelli calabresi interessati da questo progetto di razionalizzazione - prosegue la nota - che vede a livello nazionale la chiusura di 48 filiali con la mobilita' di diverse decine di lavoratori, saranno: Crotone Ag.3, Santa Maria di Catanzaro, Fabrizia e Bagnara Calabra. La chiusura e' prevista per il 22 marzo. In questi giorni sono state inviate le comunicazioni ufficiali alla clientela. Noi riteniamo che questo provvedimento del Gruppo Bper sia da assolutamente da stigmatizzare e ci uniamo alla richiesta della First Bper Mezzogiorno di rivisitarlo, con l'obiettivo di tutelare i lavoratori ed il territorio; in alcuni dei comuni interessati, infatti, Bper rappresenta l'unico sportello bancario. Questo grande disagio non solo provochera' disservizi alle persone, ma anche al tessuto produttivo di quei territori che perderanno l'unico partner finanziario. La perdita di quote di mercato non potra' che ripercuotersi sui bilanci della banca. Ma la conseguenza piu' drammatica sara' la perdita di postazioni di lavoro, in un territorio gia' pesantemente afflitto dalla disoccupazione". "Auspichiamo quindi - conclude la First Cisl - che il Gruppo Bper sospenda il progetto, avviando un tavolo con le organizzazioni sindacali aperto alle istanze dei lavoratori e dei territori".

Dettagli Creato Domenica, 27 Gennaio 2019 16:53