Nesci (M5S): “L'inaugurazione dell'anno giudiziario è un momento di riflessione e insieme di progetto.”

"L'inaugurazione dell'anno giudiziario e' un momento istituzionale solenne, di riflessione e insieme di progetto. Ringrazio molto per l'invito a parlare in questa sede, che mi consente di esprimere sincero e profondo apprezzamento per l'operato della magistratura in Calabria, delle forze dell'ordine e di quanti, con proprio rischio, hanno permesso di ottenere risultati di rilievo nel contrasto di ogni forma di criminalita'". Cosi' la deputata M5s Dalila Nesci, componente della commissione parlamentare antimafia Antimafia.

