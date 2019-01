Santelli (FI): "Vergognosa situazione sanità. Loiero e Oliverio responsabili deficit"

"Se dopo otto anni e mezzo di commissariamento, chiusura di ospedali, collocamento di circa seimila persone in quiescenza , dobbiamo aumentare le tasse e diminuire i servizi ai calabresi significa che i soldi pubblici hanno preso altri rivoli.

Chiediamo conto al Gen. Cottarelli delle sue parole e all'Ing Scura di quello che ha fatto o non ha fatto in 4 anni". E' quanto sostiene in una nota l'onorevole Jole Santelli, Vice presidente della commissione antimafia - Deputato Forza Italia.

"Un consigliere regionale di maggioranza nei giorni scorsi ha detto che solo in una Asp si spendono 800 milioni per il contenzioso mentre i calabresi continuano ad emigrare ed i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari vengono abbandonati a loro stessi.

Se dopo questi anni siamo al punto di partenza, come un maldestro Monopoli, vuol dire che qualcosa di grave è successo.

L'ing Scura ha il merito di avere smascherato le bugie del centrosinistra, certificando come la gran mole dei debiti sia stata contratta nel biennio 2008-2009, durante la presidenza Loiero

Questa legislatura avrebbe dovuto portare all'uscita del commissariamento ma non solo così non sarà si prospettano tagli alle strutture private accreditate di natura verticale e aumento del l'aliquota regionale IRPEF.

Siamo al paradosso. Solo di stipendi vi è stato un risparmio medio di 250 milioni divenuti ordinari e quindi annui. Dove sono finiti questi soldi? Non certo ad assumere medici e a garantire i farmaci ai cittadini.

Vergognosa la vicenda della stabilizzazione del comparto avvenuta solo per il 10%"in disaccordo con il piano firmato nell'ottobre del 2015 tra commissario e sindacati..

Oliverio è corresponsabile pienamente di questo sfascio avendo nominato direttori generali bravi solo ad aumentare la spesa".