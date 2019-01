Open ticket, Wanda Ferro (FdI): “Grottesca tratta Catanzaro-San Giovanni in Fiore”

"La giunta regionale della Calabria ha appena comunicato la nascita di Open Ticket, l'integrazione tariffaria su linee extraurbane su gomma del Trasporto Pubblico Locale. Una buona notizia, che però si tinge di grottesco nel momento in cui si apprendono le prime tratte interessate: Catanzaro-San Giovanni in Fiore, Catanzaro-Cosenza e Cosenza-San Giovanni in Fiore. Come dire, insomma, che tutte le strade portano a San Giovanni in Fiore, a tariffe agevolate e con una comoda fermata virtuale alla Cittadella".

E' quanto afferma il deputato di Fratelli d'Italia, Wanda Ferro, che prosegue: "Il sogno inseguito per anni dall'assessore Musmanno, per usare le sue stesse parole, diventa realtà proprio quando il governatore Oliverio è sottoposto ad obbligo di dimora nel paese silano, che diventa così il centro del mondo politico calabrese. Sfumata l'idea di realizzare una 'cittadella ombra' nel vecchio istituto alberghiero, amici, collaboratori e compagni di partito sprovvisti di auto blu potranno usufruire delle nuove offerte e di collegamenti più flessibili per raggiungere in autobus il governatore in quella San Giovanni in Fiore che per qualcuno ormai sembra essere diventato il capoluogo di fatto della Calabria".