Trivellazioni, Statti (Confagricoltura Calabria): “Pronti a qualsiasi azione per fermare la procedura”

"Siamo estremamente preoccupati per le conseguenze che il provvedimento di autorizzazione alla ricerca di idrocarburi nel mar Ionio avrà per l'ecosistema marino e per il territorio in generale. E per questo siamo pronti a qualsiasi azione per fermare questa procedura". Lo afferma, in una nota, il presidente di Confagricoltura Calabria, Alberto Statti che prende una netta posizione contro quella che definisce "una scelta di politica energetica sbagliata". "Questa scelta va in direzione opposta alla logica dell'utilizzo di fonti rinnovabili da sempre seguita dalle nostre imprese che negli anni hanno investito nel segmento delle bioenergie e nelle fonti ecosostenibili"

Dettagli Creato Mercoledì, 09 Gennaio 2019 13:32