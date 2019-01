I Comuni deliberano su doppia preferenza di genere. Stumpo: “La legge ora torni in Consiglio regionale”

In questi giorni, in tema di doppia preferenza di genere si sono ultimate le procedure di delibera dei Comuni di Ricadi, Verzino e Bovalino e sono stati anche ultimati i depositi delle stesse delibere comunali al Consiglio regionale della Calabria.

"Con questi atti - ha dichiarato la consigliera di parità Tonia Stumpo - si è messo definitivamente in mora l'organo legislativo regionale circa l'adozione della legge sulla doppia preferenza di genere. Ormai a chiedere che si adotti la legge sulla doppia preferenza di genere sono più di 10.000 abitanti calabresi (i tre Consigli comunali rappresentano circa 15.649 abitanti) che, così come previsto dall'art. 39 dello Statuto, obbliga, come nel caso di specie, il Consiglio regionale a discutere la legge sulla doppia preferenza di genere nel suo alveo naturale che è l'aula. Quindi, vinta l'alchimia del parcheggio forzato, nel quale era stata obbligata la legge sulla doppia preferenza di genere, dopo il 28 settembre scorso, nella Commissione dei capigruppo, mai convocata tra l'altro, la legge di genere deve ritornare in aula a Palazzo Campanella. Ora i Consiglieri regionali decidano una volta per tutte se votare a favore o contro una legge a cui sono tenuti in forza della disposizione quadro nazionale 20/2016. A noi non resta che aspettare il ritorno della legge di genere, che deve avvenire in tempi brevi e certi, confidando, per amore di democrazia, nell'adozione della proposta di legge sulla democrazia paritaria".