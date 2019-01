Rifiuti, Rizzo: “Ai Comuni supporto economico e gestionale”

"L'assessore regionale all'Ambiente Antonella Rizzo ha presieduto un incontro sul tema dei rifiuti al quale hanno partecipato il presidente dell'Anci Gianluca Callipo, i presidenti delle Comunità d'Ambito, i sindaci: Sergio Abramo, di Catanzaro, Aldo Costa, di Vibo Valentia, Ugo Pugliese, di Crotone, Marcello Manna, di Rende; per Reggio Calabria presente la direttrice dell'ufficio comunale Loredana Pace". Lo riporta una nota dell'ufficio stampa della giunta regionale della Calabria. "All'iniziativa - aggiunge - sono intervenuti anche la dirigente generale del Dipartimento ambiente Orsola Reillo e il dirigente del settore Antonio Augruso, il dirigente generale della presidenza Domenico Pallaria e il segretario generale Ennio Apicella". "L'incontro di oggi - ha esordito la Rizzo - costituisce anche una fondamentale svolta nel ciclo integrato dei rifiuti in Calabria. In questi anni l'obiettivo del presidente della Regione Mario Oliverio e dell'intera Giunta è sempre stato quello di garantire alla Calabria un ciclo integrato dei rifiuti che superasse la logica della discarica attraverso l'utilizzò di impianti tecnologicamente all'avanguardia in grado di recuperare quanto più possibile gli scarti di lavorazione". "In tale prospettiva – afferma ancora Rizzo - molti sono stati gli sforzi per calmierare quanto più possibile le tariffe evitando aggravi di spesa per i Comuni e per metterli nelle condizioni di poter utilizzare discariche a servizio degli impianti di trattamento e di recupero dei rifiuti. In tal senso molto importante è stata anche la sinergia tra pubblico e privato nella gestione degli impianti regionali. Dal primo gennaio di quest'anno – ha poi ricordato l'esponente della Giunta - la titolarità della gestione dei rifiuti è passata in capo ai Comuni in virtù dell'applicazione della legge regionale14/2014. Pertanto, il continuo lavoro svolto negli ultimi tre anni per l'applicazione della legge, che prevede la costituzione delle Comunità d'Ambito, e per la gestione da parte delle stesse della raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ha portato alla consapevolezza da parte delle Amministrazioni comunali di dover subentrare nella gestione e quindi nei contratti in essere tra la Regione e privati. In questi anni l'assessorato all'Ambiente – ha rimarcato ancora l'assessore Rizzo - ha coadiuvato i singoli Comuni in questo lungo e difficile percorso con l'obiettivo di metterli nelle condizioni di camminare con le proprie gambe. Tutti i problemi tecnici sono stati affrontati e risolti. Ma quello più spinoso è ancora oggi rappresentato dall'aspetto economico finanziario. Perciò, oggi – ha annunciato Rizzo - per garantire ancora una volta ai Comuni un supporto tale da consentirgli una gestione facilitata, abbiamo concordato, una attività delegata che potrà essere conferita dalle Comunità d'Ambito alla Regione per la gestione degli aspetti tecnici e finanziari dei contratti con i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani. Inoltre, consapevoli delle difficoltà finanziarie delle Amministrazioni comunali calabresi, alcuni dei quali in dissesto o pre-dissesto, assicuriamo il congelamento temporaneo della riscossione della annualità corrente, per consentire il trasferimento alla Regione da parte dei Comuni delle somme di almeno un'annualità pregressa. In conclusione – è detto ancora nella nota - è stato stabilito di sottoscrivere un accordo per tre mesi tra Regione, Ato, Comuni e gestori privati per permettere alle Comunità d'Ambito di espletare le nuove gare. I presidenti degli ATO e dell'Anci, hanno garantito di completare entro il 31 gennaio 2019 il processo di subentro dei Comuni per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Calabria".

"L'assessorato all'Ambiente – ha affermato infine la Rizzo - ha svolto e continuerà a svolgere azioni di accompagnamento ai Comuni affinché il processo di riorganizzazione possa avvenire nel migliore dei modi per completare il riordino del settore con il passaggio della gestione delle attività alle Comunità d'Ambito". Al termine dell'incontro le decisioni sono state sottoposte ai gestori privati ai quali l'assessore ha espresso la sua soddisfazione "perché – ha detto – mai come ora un problema così complesso è stato affrontato con una perfetta integrazione tra pubblico e privato".

Il presidente dell'Anci e i presidenti delle Comunità d'Ambito – si legge nel comunicato - hanno ringraziato l'assessore Rizzo e il presidente Oliverio per la sensibilità mostrata nel venire incontro alle difficoltà dei Comuni in questa fase di riordino del settore e per l'avvio delle Comunità d'Ambito". Il presidente Callipo ha voluto esprimere grande soddisfazione e apprezzamento per l'accoglimento della proposta di attività delegata all'Amministrazione regionale, valutandola "come un'occasione da cogliere per il raggiungimento della normalizzazione del sistema dei rifiuti in Calabria".