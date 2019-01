Omicidio Bruzzese a Pesaro, Morra: "In corso serrato lavoro istituzioni"

"L'audizione in ufficio di presidenza della Commissione Antimafia del Sottosegretario Luigi Gaetti e del generale Aceto direttore del Servizio Centrale di Protezione, sull'omicidio di Bruzzese la sera di Natale a Pesaro ha evidenziato un lavoro serrato di tutte le Istituzioni per comprendere l'esatta dinamica degli avvenimenti. Approfonditi e articolati da parte dei commissari gli interventi dopo le esaustive audizioni dei convenuti". Lo afferma in una nota Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia.

"Sono state fornite le procedure e le dinamiche inerenti la protezione dei testimoni, dei collaboratori e dei loro familiari. L'inchiesta sulla dinamica e' ancora in corso. Inchiesta molto delicata che deve definire con assoluta precisione se ci sono state responsabilita' nel sistema di protezione o meno. Nelle prossime settimane continueranno le audizioni e verranno ascoltati sia i magistrati che stanno indagando sia il ministro dell'Interno Matteo Salvini", prosegue Morra.