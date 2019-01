Dl Sicurezza, deputati FI: "Sindaci di sinistra sbagliano a non applicarlo"

"La posizione presa da alcuni sindaci italiani di non voler applicare il decreto sicurezza è sbagliata e priva di fondamento giuridico. La vera arroganza è quella di un sindaco che dichiara di non voler rispettare quella o questa legge a seconda di chi sia il promulgatore. È paradossale che iniziative fuori dalla legge e contro la Carta Costituzionale, come ribadito dal Presidente della Consulta Mirabelli, vengano promosse da chi si è mostrato paladino della Costituzione per anni, evidentemente solo a parole. Chi amministra comuni ed enti locali conosce perfettamente i costi altissimi che gli enti locali sono stati costretti a sostenere per una politica di "immigrazione illimitata" che pesa sulle spalle di una sinistra, che anche oggi, lontana dalla realtà, sposa esclusivamente una battaglia ideologica in barba al diritto". Lo Lo Alessandro Cattaneo, Annagrazia Calabria, Matteo Perego e Giorgio Silli.

"Forza Italia ha votato convintamente questo provvedimento in Parlamento, e continuerà a sostenerne la legittima natura. Siamo dalla parte dei tanti sindaci che si stanno distinguendo confermando l'attuazione di politiche di buon senso; dispiace invece che Anci, associazione da sempre rappresentativa trasversalmente, si faccia interprete di una posizione evidentemente e forzatamente di parte", conclude.