Agguato a Pesaro, Mirabelli (Pd): "Bruzzese era in pericolo, Salvini chiarisca"

"L'audizione in commissione Antimafia del sottosegretario Gaetti e del generale Aceto ha reso evidente che Marcello Bruzzese era in pericolo e che la 'ndrangheta stava continuando a minacciare la sua famiglia. Per questo è stata ancor più grave e inopportuna la dichiarazione di Salvini in cui, quasi a giustificare l'accaduto, sottolineava la richiesta del protetto, fatta 7 anni fa, di fuoriuscire dal programma di protezione.Alla luce di questa considerazione è necessario che il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, venga in commissione antimafia a spiegare cosa non ha funzionato a Pesaro e di chi sono le responsabilità di quanto accaduto". Lo dichiara in una nota il senatore Franco Mirabelli, capogruppo Pd in commissione Antimafia.

Dettagli Creato Giovedì, 03 Gennaio 2019 17:46