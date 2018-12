Capodanno in Calabria: da Fabri Fibra e Carmen Consoli a Bobo Vieri dj

Una citta' che balla. E' quanto si prevede a Catanzaro, in piazza Prefettura per la notte dell'ultimo dell'anno andra' in scena "Il Veglione della Taranta". La serata, inserita nel cartellone "Sara' Tre Volte Natale", organizzato dall'amministrazione comunale di Catanzaro, con la direzione artistica di Antonio Pascuzzo, e che accompagnera' i partecipanti verso l'anno nuovo, sara' aperta dalle 23.30, dai dj Badda Cutter e Vins Jp, al ritmo di HipHop, RnB, Black music e Reggae. A seguire si ballera' sino a notte fonda con Ambrogio Sparagna, padre della Notte della Taranta, e l'Orchestra Popolare Italiana. L'amministrazione comunale ha previsto un piano di apertura straordinaria dei parcheggi in modo da agevolare l'ingresso in citta'.

A Cosenza saranno Carmen Consoli e Fabri Fibra i grandi protagonisti del "concertone" di Capodanno. A salire sul palco per prima sarà Carmen Consoli: la cantautrice catanese arriverà a Cosenza dopo il successo che nel 2018 l'ha vista protagonista di "Eco di sirene" il concerto acustico, diventato poi doppio CD, che l'ha portata nei teatri d'Italia e di Europa in trio femminile formato da chitarra, violino e violoncello, e del Carmen Consoli & Friends che l'ha vista madrina di una grande festa in musica, a Catania, per beneficenza. Dopo l'esibizione della "cantantessa" sarà il turno del rapper Fabri Fibra, reduce del successo di "Fenomeno".

Al Winterland Music Calabria di Rende farà la sua apparizione l'ex bomber della Nazionale e della Seria A Bobo Vieri, ma nella veste di dj. Bobo Vieri, Laura Caprotti, Stefano Serafini e Luca Cassani, gli Zabatta Staila, i Klab Live, i Praja di Gallipoli, sono coloro che condivideranno la consolle del palatenda dell'oltre Campagnano, con un unico grande scopo: far divertire tutti.

"Mi piace remixare Barry White, Abba e altre hit anni '70, con un tocco di quello che va ora. Un'ora e mezza di spettacolo, non ci si annoia" - racconta l'ex attaccante, oggi fuoriclasse del foot-volley, sempre più icona social. "Nel Bobo Dj show c'è un music producer, una cantante e una tromba live che nei club ci sta alla grande. E' musica che ci piace, house music. Stiamo girando l'Italia e iniziando ad avere richieste da tutta Europa". L'ex bomber, dopo aver suonato, sarà nel locale per chiacchierare, brindare, firmare autografi e soprattutto per fare foto e selfie.