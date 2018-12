Lsu-Lpu, Bruno Bossio (Pd): “Grazie a Regione contratti lavoratori prorogati fino ad aprile”

"Grazie alla circolare della Regione di questa mattina, quegli ex Lsu Lpu calabresi che i comuni non sono ancora in grado di stabilizzare, potranno avere la proroga del loro contratto a tempo determinato anche per il 2019, fino ad aprile, ovvero fino a quando si potranno coprire le esigenze finanziarie con i 39 milioni stanziati dalla Regione Calabria.". Lo afferma in una nota la deputata dem Enza Bruno Bossio, che aggiunge: "Mi auguro che nelle prossime settimane questi irresponsabili del governo nazionale gialloverde saranno in grado di correggere l'articolo della legge di bilancio e definire con certezza risorse e percorso per tutti i 4500 ex Lsu/Lpu calabresi".

Dettagli Creato Lunedì, 31 Dicembre 2018 17:00