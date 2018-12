Omicidio Bruzzese a Pesaro, Santelli: "Bene parole De Raho, rivedere organizzazione su protezione pentiti"

"Le parole del procuratore nazionale antimafia Cafiero De Raho, che ha insistito sul fatto che il fratello del pentito Bruzzese, ucciso sotto casa sua, andasse protetto, sono giuste e chiare".

Lo afferma l'on. Jole Santelli, vice Presidente della commissione parlamentare antimafia, di Forza Italia.

"È necessario ora che come dice De Raho ci si adoperi per una mappatura delle situazioni a rischio e per evitare che si ripeta quanto successo nelle Marche.

Se riteniamo indispensabile l'apporto dei collaboratori di giustizia - dice Santelli - sui quali vanno sempre operati controlli ferrei e riscontri inoppugnabili circa la veridicità delle dichiarazioni, non possiamo non garantire una copertura completa di protezione, adottando tutte le misure previste dalla normativa.

De Raho ha con equilibrio e compostezza messo il punto su una situazione che necessita di una valutazione globale, anche prevedendo un aggiornamento ( ove necessario ) dell'impianto legislativo".