Lsu-Lpu, Russo (Cisl): "Vigileremo affinchè impegni vengano rispettati"

In queste ore sta imperversando sui social e sui media tanta confusione riguardo alla vertenza Lsu Lpu. Eppure dovremmo tutti rifuggire da tali tentazioni, proprio per il rispetto che meritano questi lavoratori e queste lavoratrici, che da oltre un ventennio erogano, spesso a proprie spese, servizi qualificati alle comunità calabresi. Come Cisl consideriamo proficuo il lavoro di queste ore, di Regione e Comuni ad attivarsi celermente per produrre rapidamente gli atti necessari alla proroga dei contratti di lavoro per come previsto nella legge finanziaria in approvazione in Parlamento, sopratutto in considerazione al tempo ristretto e che deve avvenire entro il 31 dicembre. Successivamente e subito dopo la proroga dei contratti è necessario attivare immediatamente il tavolo tecnico col Ministero per procedere speditamente alla definitiva stabilizzazione di questa forza lavoro e dare seguito alle conquiste dei lavoratori dei giorni scorsi, ottenute con lotte e sacrifici, e soprattutto, senza aspettare come al solito la vigilia dello scadere dei contratti per affrontare tali problemi. Come Cisl vigileremo che gli impegni assunti con il Ministero e con la Regione vengano rispettati". Lo afferma in una dichiarazione il segretario generale CISL Calabria Tonino Russo.

Dettagli Creato Domenica, 30 Dicembre 2018 10:29