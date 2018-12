"Chiederò che l'Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare antimafia riapra le indagini e le audizioni sui rapporti tra alcune frange estreme delle tifoserie calcistiche e alcune societa'". Lo afferma, in una dichiarazione, la deputata Jole Santelli, Vicepresidente della Commissione antimafia. "Secondo quanto che e' emerso da alcune inchieste giornalistiche - aggiunge - ci sarebbero, in diversi casi, infiltrazioni della mafia. Dovremo fare un lavoro serio, senza pregiudizi e con il conforto della magistratura inquirente, trasmettendo eventuali ipotesi di reato anche alla Procura della Figc. Non vi e' alcun dubbio che responsabilita' oggettive delle societa', se accertate, debbano fare scattare sanzioni pesanti anche da parte della giustizia sportiva. Per questo cerchero' un incontro con il presidente Gravina e il procuratore federale Pecoraro".

Dettagli Creato Sabato, 29 Dicembre 2018 18:08