Morte procuratore Bruno Giordano, Mario Occhiuto: “Ha tracciato la storia della giustizia nella nostra regione”

"Ci ha lasciati un magistrato che ha tracciato la storia della giustizia nella nostra regione combattendo le mafie sempre in prima linea. La prematura scomparsa di Bruno Giordano ci addolora perche' non solo si spegne un faro a difesa della legalita' nella nostra vulnerabile terra, ma se ne va un uomo perbene che custodiva nel garbo il suo segno distintivo". Lo afferma, in una nota, il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto. "Bruno Giordano ha vissuto il suo ruolo alla Procura della Repubblica - prosegue Occhiuto - come missione al servizio della collettivita', profondendo i valori in cui credeva senza mai cedere a facili protagonismi mediatici. I suoi insegnamenti saranno ora portati avanti dagli allievi che hanno avuto la fortuna di potersi formare accanto alla sua levatura professionale e umana. Giungano alla famiglia le piu' sentite condoglianze da parte mia e della Giunta".

Dettagli Creato Sabato, 29 Dicembre 2018 18:30