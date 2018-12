Italgas acquisisce 19 concessioni per 68,6 milioni di euro

Italgas ha acquisito 19 concessioni in Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna per oltre 50mila contatori e un valore complessivo di 68,6 milioni di euro al netto dell'indebitamento di ciascuna. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che le attivita' acquisite sono quelle relativo al ramo d'azienda di Aquamet, con 9 concessioni tra Lazio, Campania, Basilicata e Calabria per 23.800 utenze servite. A queste si aggiungono le 3.600 utenze delle 6 concessioni di cui e' titolare Mediterranea, e le 22.300 utenze circa, attualmente alimentate a Gpl, di Isgas Energit Multiutilities, attiva nei comuni di Cagliari, Nuoro e Oristano.

Venerdì, 28 Dicembre 2018