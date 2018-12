Omicidio Bruzzese a Pesaro, Pd: "Salvini chiarisca in Parlamento"

"Fare luce su quali siano state le eventuali 'falle' nel sistema di protezione di cui beneficiava Marcello Bruzzese, il fratello del pentito di 'ndrangheta Girolamo, ucciso a Natale in un agguato di stampa evidentemente mafioso nel centro storico di Pesaro". Lo chiede Alessia Morani, deputata Pd, con un'interrogazione al ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Bruzzese e' morto", scrive, "in una citta' non scelta ma dove viveva con la sua famiglia da 3 anni perche' sottoposto al programma di protezione dei testimoni di giustizia, sotto il diretto controllo del Ministero dell'Interno. Il sistema di protezione italiano e' stato, fin ad oggi, uno dei piu' efficaci a livello internazionale. Nel meccanismo che avrebbe dovuto proteggere Marcello Bruzzese dalla 'ndrangheta qualcosa potrebbe non aver funzionato, come ipotizza il Procuratore Nazionale antimafia Cafiero De Raho".

"Qualcosa potrebbe non aver funzionato - afferma ancora Morani -. Non appare infatti ancora chiaro come sia stato possibile che i sicari siano venuti a conoscenza del luogo di residenza di Marcello Bruzzese, che dalla Calabria si era trasferito nella cittadina marchigiana, senza cambiare identita'. L'omicidio, di Marcello Bruzzese, fratello di un pentito di mafia, rappresenta dunque un fatto di straordinaria gravita'!". "E' importante anche conoscere quanti siano stati i casi di omicidio verificatisi nell'ambito del sistema di protezione dei collaboratori di giustizia dall'entrata in vigore della normativa che li riguarda fino a oggi - conclude - e quale sia con esattezza l'orario in cui il Ministro e' stato informato dell'omicidio di Pesaro, con quale modalita' tale informazione gli sia stata data e esattamente da chi, quale sia stato l'orario in cui ha invece ricevuto l'informazione scritta".