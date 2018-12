Calabrese ucciso in centro a Pesaro: il fratello è collaboratore di giustizia

Agguato nel centro storico di Pesaro contro un 51enne, che sarebbe di origine calabrese, ucciso a colpi di pistola. Almeno 20 bossoli sarebbero stati trovati sul luogo dell'esecuzione avvenuta in via Bovio. Secondo una prima ricostruzione, due killer incappucciati avrebbero atteso la vittima che parcheggiava l'auto in garage, per poi scaricargli addosso i caricatori. Sul posto i carabinieri allertati dalle chiamate di residenti che hanno sentito la serie di colpi.

E' il fratello di un collaboratore di giustizia che appartiene a una famiglia di 'ndrangheta, il 51enne di origine calabreseucciso da due killer incappucciati con una raffica di colpi di pistola in centro storico a Pesaro. L'uomo avrebbe gia' risieduto nella citta' in passato e vi sarebbe tornato con la sua famiglia da circa tre anni. Non e' ancora chiaro, pero', se tra la sua parentela con il pentito e l'omicidio vi sia un collegamento.