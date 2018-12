Natale, in Calabria per il cenone della vigilia regna il pesce

L'Accademia delle tradizioni enogastronomiche di Calabria ha provato a mettere in fila, per il cenone della vigilia di Natale, le 13 portate e alcune varianti in vigore nei diversi territori della regione. Altro che cotechini, lenticchie, panettoni e pandoro: a tavola per il cenone della vigilia c'e' il pesce a regnare. E niente carne quindi. In generale le portate sono tredici (il riferimento e' agli apostoli), in alcune aree dello Ionio Cosentino nove, quanto i mesi d'attesa di una gravidanza. I piatti principali che si preparano sono: un primo di spaghetti ammuddricati, con la sarda salata, in sostanza conditi con la mollica abbrustolita e le alici salate (alici e sarde non c'era una regola ben precisa). Oggi questa pietanza di tradizione viene affiancata dagli spaghetti alle vongole o ai frutti di mare, in alcune zone la pasta si faceva con le trippicelle dello stocco. L'antipasto di scarsa importanza a dire il vero, si riduce alle classiche conserve olive al forno e ammaccate, pomodori secchi sott'olio e melanzane a filetti o alla scapecia, talvolta anche pomodori verdi in salamoia conditi con olio extravergine. Diversi sono i secondi e i contorni fatti soprattutto da verdure di stagione. Quindi baccala' in umido, in alcune zone arricchito con i peperoni secchi (cruschi), olive e capperi e poi immancabilmente il baccala' fritto accompagnato sempre dai cruschi; nel reggino al baccala' viene preferito lo stoccafisso. La tradizione del capitone o dell'anguilla e' oggi completamente in disuso. (Ansa)

