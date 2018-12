Sanità, Calandruccio (FSI USAE) accoglie Cotticelli e Schael

Il coordinatore Nazionale dell' organizzazione sindacale FSI USAE Pasquale Calandruccio accoglie con grande soddisfazione, la nomina del nuovo Commissario per il piano di rientro della Sanità in Calabria Gen. Saverio Cotticelli e della nomina del Sub Commissario Thomas Schael, "con l'augurio di riparare tutti i danni causati dal suo predecessore Ing. Massimo Scura".

"Quello che chiede la FSI USAE, di rivolgere una particolare attenzione all' Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria quasi al dissesto finanziario causata da tutti i Direttori Generali che si sono susseguiti e dallo stesso Ing. Massimo Scura il quale ha dato il colpo mortale con delle strategie cervellotiche deliberando dal 7 dicembre in poi atti di mobilità di personale senza aver approvato il piano triennale delle assunzioni, trasferendo personale da un ufficio all'altro senza chiedere alcun parere ai Direttori interessati, lasciando servizi importanti scoperti dell'ambito dell' ASP di Reggio Calabria e trasferendo anche dirigenti sindacali della scrivente sigla ed anche di altre sigle per il fatto magari che quest' ultimi in questi anni hanno contestato democraticamente le scelte che il Signor Scura assumeva causando danni incalcolabili fino a mandare sulla strada circa mille e cinquecento padri di famiglia che lavoravano nei Laboratori di Analisi di tutta la Regione Calabria, in quanto parecchi Laboratori convenzionati che rappresentano l'eccellenza in Calabria hanno chiuso .A questo punto visti i danni causati dall'Ing. Massimo Scura in quanto essendosi auto nominato quale "Soggetto Attuatore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria", chiediamo l'immediato allontanamento pichè è decaduto dal giorno dell' approvazione del decreto di nomina del Gen. Saverio Cotticell di cui alla lettera c) in data 7/12/2018). Decadendo da Commissario per il piano di rientro non può tenere l'incarico di "Soggetto Attuatore" poiché trattasi di stessa persona fisica. La malafede si può leggere negli atti dell'Albo Aziendale che da giorno 7 ad oggi sono prodotti circa 116 atti di vario genere che tale numero forse non è stato prodotto nell'intero anno solare .La scrivente Organizzazione Sindacale chiede l'immediata rimozione dell'Ing. Massimo Scura e di annullare tutti gli atti prodotti a firma dello stesso , dal 7 dicembre ad oggi ,di fare chiarezza sulla nomina dei Capi Dipartimenti ancora in carica anche se con l'adozione del nuovo atto Aziendale sono decaduti e continuano a percepire l'indennità d'incarico , l'emissione dei buoni pasto non consegnati ai dipendenti e le varie indennità contrattuali non corrisposti dal 2016 ad oggi.

La FSI USAE si augura che queste richieste vengano esauditi in tempi brevi altrimenti siamo costretti a scendere in tutte le piazze della Calabria per chiedere giustizia sia per i lavoratori , sia per i cittadini e sia per gli imprenditori della Sanità privata.

Questa Organizzazione Sindacale da sempre si è battuta e si batterà per avere una Sanità senza Padrini e senza Padroni perchè i cittadini Calabresi devono avere gli stessi diritti dei cittadini del Nord".