Mammoliti (Cgil): "Bene nomina Aiello rappresentante ministeriale Zes Calabria"

"Apprezziamo la nomina del Prof. Francesco Aiello dell'Unical quale rappresentante ministeriale nel comitato di indirizzo per la Zona Economica Speciale Calabrese, auspicando un recupero dei tempi sulla concreta attuazione.

L 'Area centrale della Calabria è fortemente interessata ai benefici competitivi della Zes con le realtà industriali di Vibo e di Lamezia, il porto di Crotone e Vibo e l'aeroporto internazionale di Lamezia Terme.

Siamo convinti che solo attraverso l 'attivazione immediata degli strumenti previsti e il proficuo utilizzo delle risorse disponibili si potrà garantire una positiva stagione di impegno e di lavoro utile per favorire crescita e sviluppo sostenibile.

A nostro avviso non c'è tempo da perdere e auspichiamo una fattiva collaborazione interistituzionale per migliorare gli indicatori economici, sociali e occupazionali del nostro territorio e dell'intera regione attualmente non affatto positivi.

È tempo di reagire insieme e come Cgil Area Vasta Centro ci attiveremo da subito in tale direzione". Lo afferma in una nota Raffaele Mammoliti, Segretario Generale Cgil Area Vasta CZ-KR-VV.