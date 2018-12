Manovra, Magorno (Pd): "Sud tradito, creato pericolo per il Paese"

"Il governo del cambiamento non parla al Sud, non parla ai giovani della nostra terra. È rimasto sordo alle esigenze del Mezzogiorno, non ha saputo parlare ai lavoratori LSU-LPU calabresi che con i governi Pd avevano avuto dignità. Si vantano per l'investimento sull'aeroporto di Crotone, ma omettono il taglio di 850 milioni per il fondo coesione. Un taglio, quello di 850 milioni, che verrà fatto solo alla Calabria. Immaginate per tutto il Mezzogiorno! Con questa manovra avete dimostrato di non saper parlare alle imprese del Mezzogiorno che senza investimenti non potranno creare posti di lavoro. Noi non possiamo votare questa legge che è la legge di stabilità dello sbandamento e dell'arretramento. Siete andati a sbattere contro l'Europa e avete creato lesioni pericolosissime al Paese. Avete risposto ai giovani col reddito dell'assistenzialismo e non con quello di cittadinanza perché la cittadinanza è data dal lavoro e voi i giovani del Sud li avete traditi."

Così, il Senatore Pd, Ernesto Magorno, intervenendo nell'aula del Senato nel corso della discussione sulla legge di bilancio