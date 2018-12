Manovra, Magorno (Pd): “Conseguenze imprevedibili, pagherà il popolo”

"Siamo ormai in preda a un delirio diffuso e dalle conseguenze imprevedibili. Per la prima volta nella storia repubblicana di questo Paese il Governo non ha idea di quando sarà presentato il maxiemendamento al bilancio. Già pesano le scelte sul saltare tutte le procedure parlamentari e consegnare alle aule un pacchetto preconfezionato. Ora siamo allo psicodramma: l'ultima dichiarazione ufficiale è quella del ministro Salvini, che rimanda tutto a domani. È evidente a qualunque osservatore che il Paese sia finito in una spirale di incompetenza, confusione e improvvisazione che non potrà che avere ricadute negative per il nostro Paese". Lo afferma il sentore Magorno (Pd).

Dettagli Creato Venerdì, 21 Dicembre 2018 20:11